Украинский парламентарий назвал ситуацию катастрофой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Закон, который был подписан Владимиром Зеленским и фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), может оставить Украину без финансирования западных партнеров. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Нам сейчас так или иначе намекнули, что без исправления ситуации [с НАБУ и САП] все внешнее финансирование прекращается. Я напомню, что у нас и так были проблемы, и так не выполняли половину наших маяков по МВФ и Европейскому союзу. Ситуация приближалась к критической, а так это катастрофа", - сказал он в интервью радиостанции NV.

"Напомню, что уже через месяц мы уже должны подать [проект] бюджета на следующий год и это как бы большая проблема. И после такого хода не так много стран в принципе хотят нам давать дополнительные деньги, а без них нам будет очень тяжело", - продолжал депутат.

Железняк затронул вопрос вступления Киева в Евросоюз. По его словам, в ЕС пропали сторонники обхода блокировки Венгрией начала переговоров о вступлении. "После того как это случилось, достаточно радикальные идеи наших сторонников в Евросоюзе относительно обхода Венгрии, а для них это было экстраординарным шагом, исчезли, потому что нет теперь аргументов, почему они должны поддерживать Украину", - пояснил он. По оценке депутата, вся ситуация с бюро и прокуратурой "или значительно остановила, или замедлила" евроинтеграцию.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, который вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. Проект закона предписывает СБУ через полгода провести проверку сотрудников этих ведомств.