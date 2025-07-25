FT: в Раде могут отложить голосование по законопроекту о НАБУ из-за демарша

Около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против инициативы, сообщила газета

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Новый законопроект об антикоррупционных органах, который был внесен по инициативе Владимира Зеленского после протестов на Украине, может не набрать нужного количества голосов из-за противодействия правящей партии "Слуга народа". Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против нового законопроекта, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). При таком раскладе проект может не набрать нужного числа голосов, указало издание. По его данным, некоторые депутаты рассматривают возможность сложить с себя полномочия, чтобы не участвовать в голосовании, намеченном на 31 июля.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.