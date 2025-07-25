25 июля, 23:31

FT: в Раде могут отложить голосование по законопроекту о НАБУ из-за демарша

Около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против инициативы, сообщила газета

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Новый законопроект об антикоррупционных органах, который был внесен по инициативе Владимира Зеленского после протестов на Украине, может не набрать нужного количества голосов из-за противодействия правящей партии "Слуга народа". Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По ее данным, около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против нового законопроекта, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). При таком раскладе проект может не набрать нужного числа голосов, указало издание. По его данным, некоторые депутаты рассматривают возможность сложить с себя полномочия, чтобы не участвовать в голосовании, намеченном на 31 июля.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. 

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