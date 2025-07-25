По словам премьер-министра Соединенного Королевства, это "должно быть частью более широкого плана, который в конечном счете приведет к урегулированию" палестино-израильского конфликта

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Великобритания может признать Государство Палестина после того, как в секторе Газа будет достигнуто прекращение огня. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в X.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в результате войны. Эта стратегия будет включать конкретные шаги, необходимые для того, чтобы трансформировать столь нужное прекращение огня в длительный мир. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Моя позиция по этому вопросу однозначна", - сказал глава британского правительства.

В то же время Стармер добавил, что признание Палестины "должно быть частью более широкого плана, который в конечном счете приведет к урегулированию" палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств и "длительной безопасности для палестинцев и израильтян".

Ранее газета Financial Times сообщила, что Стармер не хочет спешить с признанием Палестины в качестве независимого государства, чтобы не портить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Согласно изданию, Вашингтон призывает союзников США не признавать Палестину, поскольку это затруднит урегулирование конфликта в секторе Газа.

Пункт о признании палестинского государства содержался в предвыборной программе Лейбористской партии Великобритании, которая вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. В то же время в ней не указывалось, когда это может произойти. Стармер ранее говорил, что Лондон признает Палестину в "подходящее время".

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.