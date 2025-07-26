По словам главы движения "Другая Украина", ни один американский политик за все время конфликта не действовал в интересах Киева, они преследовали свои интересы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Владимира Зеленского обвели вокруг пальца, он в силу своего невежества обманулся в поддержке американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленского обвели вокруг пальца, воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого вами сенатора, которую приняли за чистую монету, - отметил Медведчук. - Российская сторона вообще официально не комментирует заявления Грэма. Просто не ловится на эту примитивную наживку".

"Может ли США начать торговую войну против России? Так она ее четвертый год ведет, что в этом нового? - продолжил он. - В Кремле готовы ко всему, поскольку сегодня политика стран коллективного Запада вообще непредсказуема. Но у России есть своя политика, свои интересы, и она будет их отстаивать, несмотря ни на что". По словам главы движения "Другая Украина", ни один американский политик за все время конфликта не действовал в интересах Киева, они преследовали свои интересы.

"Это официальный Киев действует не в интересах своего народа, а в интересах определенных политических сил коллективного Запада, - отметил Медведчук. - И любые заявления западных политиков из этого лагеря следует рассматривать как собственную игру, а не поддержку Украины Зеленского, до которой этим политикам никакого дела нет".

Примитивная риторика

По словам Медведчука, риторика Грэма примитивна и свидетельствует о его ограниченности. "Он глупо играет злого полицейского в общей политической игре Вашингтона. При чем тут интересы Киева? Кто там вообще берет в расчет Зеленского с его вечным бредом? - заметил собеседник агентства. - Политика нового президента США предельна ясна - он хочет отовсюду получить максимальную выгоду. Отсюда постоянные противоречивые заявления".

"В украинском конфликте Трамп лавирует, чтобы выиграть максимально. В публичной плоскости уже появлялись предложения отдать США Запорожскую АЭС и "Северные потоки". Россия не пошла на уступки, а вот Зеленский пошел и подписал известную сделку по ресурсам, - сказал Медведчук. - Он пошел против интересов своей страны, народа, преступно нарушил конституцию. О каких интересах Киева можно вообще говорить?".