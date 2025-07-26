Директор Национального антикоррупционного бюро Украины считает, что дискредитация ведомства усилится

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Если закон, возвращающий полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), будет принят, то атаки на ведомства станут филиграннее. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

"Если закон будет принят, атаки продолжатся - но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество [к тому], что, наконец, пора [нас] реформировать", - сказал Кривонос в интервью украинскому изданию "Общественное".

По его словам, представители международных организаций, США, Евросоюза и Международного банка проводили внутренний аудит НАБУ, выявили недостатки и дали соответствующие рекомендации. Ведомство составит план и будет выполнять эти рекомендации.

"Должны удовлетворить запрос украинского общества и предупредить будущие атаки. Потому что в будущей атаке можно будет и не устоять - мы это четко осознаем и понимаем", - сказал Кривонос.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

СБУ 21 июля провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около двух тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.