После выполнения задач все истребители благополучно вернулись на место базирования, сообщила The Nation

БАНГКОК, 26 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда дважды за день задействовали истребители F-16 и JAS 39 Gripen для нанесения авиаударов по позициям камбоджийских вооруженных сил в приграничных районах. Об этом сообщила газета The Nation.

По ее информации, тайские истребители атаковали позиции камбоджийских военных в районе храмового комплекса Та Квай, расположенного в провинции Сурин. Ранее в тот же день ВВС Таиланда нанесли серию авиаударов по артиллерийским подразделениям ВС Камбоджи в окрестностях храмовых комплексов Пху Макуа и Та Муен Том, пишет издание. Отмечается, что после выполнения задач все истребители благополучно вернулись на место базирования.