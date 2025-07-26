Индийские власти поддерживают дружеские связи с обеими сторонами, отметили в МИД республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Индии выразили надежду, что Таиланд и Камбоджа примут меры для деэскалации конфликта. Об этом заявил МИД республики в распространенном сообщении.

"Мы внимательно следим за ситуацией на границе между Камбоджей и Таиландом. Индия поддерживает тесные и дружественные отношения с обеими странами и надеется, что обе стороны примут меры для прекращения боевых действий и предотвращения дальнейшей эскалации", - отметило ведомство.

Обращаясь к индийским путешественникам, МИД страны указал, что в случае необходимости, они могут обратиться в соответствующие посольства республики за любой помощью. Ранее диппредставительтва Индии в Таиланде и Камбодже рекомендовали гражданам страны избегать поездок в охваченные конфликтом регионы.

Отношения Камбоджи и Таиланда начали стремительно ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

На границе двух стран 24 июля вспыхнули новые вооруженные столкновения в приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности территорий вокруг храмов Камбоджа в начале июня 2025 года передала для юридического урегулирования в Международный суд ООН. Таиланд выразил свое несогласие с таким шагом Камбоджи.