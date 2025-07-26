Президент США созвонился с камбоджийским премьером Хун Манетом и собрался также поговорить с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, в ходе которого призвал его к урегулированию конфликта с Таиландом.

"Только что разговаривал с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом", - написал он в Truth Social. "Сейчас звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также попросить о прекращении огня и завершении войны, которая сейчас бушует", - добавил Трамп.

"Звонок в Таиланд будет сделан в ближайшее время. Телефонный разговор с Камбоджей закончился, но я собираюсь перезвонить по поводу прекращения войны и перемирия, исходя из того, что скажет Таиланд", - добавил американский лидер.

Вооруженные столкновения вдоль камбоджийско-таиландской границы начались утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения по жилым домам и больницам на территории Таиланда. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вторжение войск Таиланда.

По меньшей мере 14 мирных жителей и один военнослужащий погибли, еще 46 человек ранены, сообщил Минздрав Таиланда. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.