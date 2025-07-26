Притеснение Владимиром Зеленским антикоррупционных служб может стоить Киеву части финансовой помощи, которую выделяет Евросоюз, указала газета

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Притеснение Владимиром Зеленским антикоррупционных служб негативно сказалось на его имидже в глазах западных союзников. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times (NYT).

Подход Зеленского к борьбе с коррупцией был встречен на Украине антиправительственными протестами и может стоить Киеву части финансовой помощи, выделяемой Евросоюзом, отмечает издание. Оно напоминает, что сообщество ранее объявило о решении сократить на €1,5 млрд предназначенную Киеву помощь в €4,5 млрд.

Эта мера, вероятно, указывает на "желание предостеречь правительство Зеленского" от проведения подобной внутренней политики, считают авторы статьи. Кроме того, такой шаг ЕС заставляет "задуматься о том, не тускнеет ли" образ Зеленского в глазах Запада.