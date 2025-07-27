Госсекретарь Марко Рубио поговорил по телефону с заместителем премьер-министра Камбоджи, главой МИД Праком Сокхоном и его тайским коллегой Маритом Сангиампхонгом

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Марко Рубио в телефонных разговорах с заместителем премьер-министра Камбоджи, главой МИД Праком Сокхоном и его тайским коллегой Маритом Сангиампхонгом призвал стороны к деэскалации и немедленному прекращению огня.

"Госсекретарь Рубио подтвердил стремление президента [США Дональда] Трампа к миру и важность немедленного прекращения огня. Соединенные Штаты готовы содействовать будущим переговорам для обеспечения мира и стабильности между Таиландом и Камбоджей", - сказано в заявлении Госдепартамента.

Накануне Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и заявил, что обе стороны выразили готовность провести переговоры о прекращении огня.