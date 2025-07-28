Представители Госдепа находятся в Малайзии для содействия мирным усилиям, сообщил госсекретарь Марко Рубио

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Администрация США будет оказывать содействие мирному урегулированию пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

"Представители Государственного департамента находятся в Малайзии для содействия этим мирным усилиям. И президент [США Дональд] Трамп, и я продолжаем взаимодействовать с нашими коллегами из каждой страны и очень внимательно следим за ситуацией. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее", - говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.

26 июля Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и заявил, что обе стороны выразили готовность провести переговоры о прекращении огня. В воскресенье малайзийский министр иностранных дел Мохамад Хасан заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи проведут переговоры в Малайзии 28 июля.