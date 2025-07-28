По информации газеты, европейские чиновники жаловались, что политик оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию только от узкого круга доверенных лиц

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский потерял доверие стран Запада, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразила газета Financial Times (FT).

Она отмечает, что своими действиями Зеленский, воспользовавшись угасанием внимания со стороны США, предпринял попытку разрушить систему сдержек и противовесов, поддерживаемую Западом.

По информации FT, европейские чиновники, ведущие дела с Зеленским, жаловались на малую информированность политика, поскольку он оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию только от небольшого круга доверенных ему лиц, из-за чего он менее подвержен советам официальных лиц из ЕС. По словам газеты, именно они советовали ему не ликвидировать независимость антикоррупционных органов.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.