Москва надеется, что в приоритете будет дипломатический путь урегулирования, подчеркнул посол России в Таиланде Евгений Томихин

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что лидеры Таиланда и Камбоджи на переговорах в Малайзии 28 июля договорятся и найдут путь урегулирования конфликта. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин в эфире телеканала "Россия-24".

Как подчеркнул посол, РФ надеется, что в приоритете будет дипломатический путь урегулирования. "Надеемся, что эта встреча принесет результаты. Мы рассчитываем, что стороны все-таки договорятся и найдут путь урегулирования этой ситуации", - отметил дипломат.

26 июля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и заявил, что обе стороны выразили готовность провести переговоры о прекращении огня. В воскресенье малайзийский министр иностранных дел Мохамад Хасан заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи проведут переговоры в Малайзии 28 июля.