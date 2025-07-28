Президент республики отметил, что "эта война уже должна завершиться"

СТАМБУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности его страны принять встречу лидеров по Украине. Он также выразил надежду на достижение мирных договоренностей, которые положат конец украинскому конфликту, за столом переговоров в Турции.

"Мы считаем, что эта война уже должна завершиться. Мы всегда готовы к проведению у себя встречи на уровне лидеров. Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне", - сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.