Издание поясняет этот шаг главы правительства Великобритании растущим давлением со стороны правящей Лейбористской партии

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер должен представить на неделе план по признанию Государства Палестина. Об этом сообщила газета The Times.

Издание поясняет этот шаг главы правительства растущим давлением со стороны правящей Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер. Как говорится в статье, семь членов кабинета министров давят на премьера с тем, чтобы он признал палестинское государство, выполнив таким образом обещание, которое, хотя и без указания сроков, содержится в предвыборной программе Лейбористской партии. С ней она вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. The Times замечает, что около 130 депутатов-заднескамеечников от правящей партии, почти треть от фракции в Палате общин, настаивают на признании Палестины.

Газета приводит заявление представителя Стармера, который сообщил, что "премьер-министр представит этот план союзникам, включая США и арабские государства, в ближайшие дни", признавая "неотъемлемое право палестинцев на создание собственного государства".

28 июля министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнолдс заявил в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон признает палестинское государство до 2029 года, то есть до истечения срока полномочий нынешнего парламента.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В ответ на это Израиль заявил, что подобный шаг французских властей стал бы "капитуляцией перед терроризмом, а также наградой и поддержкой убийц и насильников из [радикального палестинского движения] ХАМАС".