31 июля, 08:51,
обновлено 31 июля, 09:04
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Глава МИД Ирана заявил, что переговоры с "евротройкой" утратили смысл

Аббас Арагчи отметил, что для европейцев все закончится на введении механизма snapback

ТЕГЕРАН, 31 июля. /ТАСС/. Переговоры со странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) утратили смысл, так как европейцы не могут сделать эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

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"С европейцами сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, ни сделать что-то еще. Если они попытаются ввести в действие механизм snapback (предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана - прим. ТАСС), на этом для них все закончится", - сказал он в интервью британской газете Financial Times. 

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