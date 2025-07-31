По мнению секретаря Женевского международного института исследования проблем мира, посол Украины в Лондоне никогда открыто не отвергал культурную составляющую страны, которая включает в себя также крупный русскоязычный сегмент

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. США и Великобритания сделали выбор в пользу бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного в качестве будущего президента Украины, поскольку его кандидатура считается менее коррумпированной и меньше поляризует общество, чем кандидатура Владимира Зеленского. Такое мнение ТАСС выразил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI), преподаватель Женевского университета прикладных наук (SWISS UMEF) Ишэм Лемиси.

По его словам, Залужный никогда не занимал жесткой позиции по культурным вопросам и открыто не отвергал культурную составляющую Украины, которая включает в себя также крупный русскоязычный сегмент. "Среди всех украинских политиков Залужный является единственным, кто обладает хотя бы какой-то популярностью и не считается населением коррумпированным, как все другие украинские политики", - пояснил Лемиси. Таким образом, Залужный "представляет собой личность, которая гораздо менее поляризует общество, чем Зеленский", считает эксперт.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания на тайной встрече решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. В ведомстве обратили внимание, что соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки Зеленского ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Там также отметили, что решение о смене стало ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".