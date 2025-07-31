Трансляцию работы депутатов запустят на телевидении впервые с начала СВО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заседание Верховной рады впервые с начала СВО покажут в прямом эфире на украинском телевидении, трансляцию будет осуществлять парламентский телеканал. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Ирина Геращенко.

"Сегодняшнее заседание будет транслировать канал "Рада", - написала она.

До 24 февраля 2022 года заседания Рады транслировались в прямом эфире на одноименном канале. После начала СВО эта практика была прекращена под предлогом обеспечения мер безопасности. Однако на уже более двух лет заседания регулярно транслируют в YouTube и TikTok различные депутаты.

Украинский парламент на заседании 31 июля рассмотрит закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов Украины. Решение ограничить их полномочия на прошлой неделе вызвало массовые протесты по всей Украине, а также угрозы со стороны Запада прекратить помощь Киеву.

Очередной митинг в поддержку независимости антикоррупционных ведомств проходит также в Мариинском парке недалеко от здания Рады, сообщает издание "Страна". Протестующие скандируют "Позор" прибывающим на заседание депутатам.