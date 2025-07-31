Вместе с тем президент республики отметил, что ЕС ввел против страны необоснованные незаконные санкции

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Минск открыт к любым переговорам и разговорам со странами Запада, в том числе по миграционной политике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

Белорусский лидер напомнил, что республика несколько лет назад фактически "защищала страны ЕС от набегов мигрантов". "Они (Евросоюз - прим. ТАСС) ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более, вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Тем не менее, по его словам, в Белоруссии "открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе по миграционной политике".