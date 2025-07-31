Республика концентрировала их на своей территории, указал президент страны Александр Лукашенко

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Белоруссия своей миграционной политикой фактически защищала европейские страны от набегов мигрантов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Они (Европа - прим. ТАСС) их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними (западными партнерами - прим. ТАСС) договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов", - приводит его слова агентство БелТА.

При этом Евросоюз ввел против республики "абсолютно необоснованные незаконные санкции", напомнил президент. "И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике", - подчеркнул Лукашенко.

Тем не менее, по словам белорусского лидера, в Минске "открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике".