ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Я думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Но, тем не менее, сделали, - сказал он. - Развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени поставить нас, мы полны решимости отстоять свои интересы". Кадры общения президентов с журналистами транслировал телеканал "Россия 24".