The Spectator: ущерб имиджу Зеленского от закона о НАБУ и САП стал необратимым

Обозреватель издания Свитлана Моренец отмечает, что "последовавший за голосованием цирк" лишь усилил негативный настрой общественности к политикам, которых "больше не хотят видеть своими представителями"



ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Нанесенный имиджу Владимира Зеленского ущерб после подписанного им закона, содержащего положения о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), оказался непоправимым. Такое мнение выразила обозреватель британского журнала The Spectator Свитлана Моренец в четверг.

По ее словам, подписание законопроекта привело к тому, что тысячи демонстрантов кричали о "позоре" депутатам, подъезжающим к Верховной Раде. Как считает Моренец, "то, что Украина увидела сегодня (31 июля - прим. ТАСС), было парадом лицемерия".

Обозреватель отмечает, что "последовавший за голосованием цирк" лишь усилил негативный настрой общественности к политикам, которых "больше не хотят видеть своими представителями".

При этом она обратила внимание, что прямая трансляция заседания Верховной Рады на всю страну велась впервые с 24 февраля 2022 года.

1 августа закон о восстановлении независимости НАБУ и САП вступил в силу. Согласно нормам, закон начинает действовать на следующий день после публикации его текста в официальном печатном издании Верховной рады - "Голосе Украины".