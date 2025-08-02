По версии американского лидера, заместителем председателя Совбеза РФ "была озвучена угроза"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику, и заявил о "подготовленности" Соединенных Штатов.

По версии американского лидера, "была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно, так что я должен быть очень осторожным". "Бывший президент России выступил с угрозой, и мы будем защищать свой народ", - заявил Трамп. Он добавил: "Вам надо просто прочитать, что он [Медведев] сказал. Он говорил про ядерные [вопросы]. Когда вы говорите о ядерных [вопросах], мы должны быть подготовленными. И мы полностью подготовлены".

Как ранее сообщил президент США в Truth Social, он приказал передислоцировать две американские атомные подлодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний Медведева.

Заместитель председателя Совбеза РФ написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая Москве и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику РФ и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Трамп в Truth Social ранее негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался о Медведеве.