Профессор политологии испанского Университета Кастилии - Ла-Манчи отметил, что партнерство между Евросоюзом и Соединенными штатами не является равными отношениями

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Соглашение между США и Евросоюзам по пошлинам является поражением для сообщества. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии испанского Университета Кастилии - Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья.

"Соединенные Штаты побеждают по нескольким причинам, - отметил он. - Здесь явно есть один субъект, имеющий свой собственный способ ведения дел, и другой, в данном случае ЕС, у которого не было иного выбора, кроме как принять то, что ему навязывают - полноценный диктат". "Евросоюз также уступает с точки зрения собственного мировоззрения", - добавил эксперт.

Гонсалес-Вилья отметил, что "соглашение между ЕС и США является поражением для Евросоюза". Профессор также добавил, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются партнерами, но "это не партнерство между равными".

Президент США Дональд Трамп изначально решил ввести против ЕС пошлины в размере 30%. 27 июля ЕС и США заключили сделку, согласно которой Трамп снизил обещанный тариф до 15%, а Брюссель пообещал закупить у США энергоресурсы и оборудование для АЭС на $750 млрд и инвестировать $600 млрд в американскую цифровую индустрию.

Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о заключении этой сделки с Трампом, ЕС должен выполнить это обязательство в течение трех лет. В этом случае в год странам ЕС предстоит закупать у США энергоресурсы на $250 млрд, что составляет две трети от всего энергетического импорта ЕС за 2024 год. На следующий день представители Еврокомиссии сообщили, что ЕК не может заставить европейские компании закупать энергоресурсы исключительно у США, но будет их "убеждать это сделать".