В бассейне этого блока находится 1 374 отработавших топливных стержней и 168 неиспользованных

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Извлечение более 1,5 тыс. топливных стержней началось из охлаждающего бассейна 5-го энергоблока АЭС "Фукусима-1", который фактически не пострадал во время аварии на этой атомной станции весной 2011 года. Операция будет продолжаться до 2031 года, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что ядерное топливо временно предполагается переместить в другой, более безопасный резервуар на территории АЭС.

В бассейне 5-го энергоблока находится 1 374 отработавших топливных стержней и 168 неиспользованных. До конца марта 2026 года 176 из них в качестве первого этапа операции будут постепенно перемещены в более безопасный резервуар.

Во время аварии 2011 года в 5-м и 6-м энергоблоках "Фукусима-1" не произошло расплавления ядерного топлива в реакторах и взрывов водорода. Хранившиеся там в бассейне топливные стержни также не пострадали. В конечном итоге их предполагается переместить в стационарное хранилище для радиоактивных материалов в префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю, однако сроки этого пока не определены.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. АЭС решено полностью демонтировать. На это уйдет не менее 40 лет, и сроки выполнения соответствующих планов постоянно сдвигаются.