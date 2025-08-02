Кроме того, $23,9 млн направлен на антидроновую защиту

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины направило 8 млрд гривен ($191,8 млн) на срочные нужды военных частей, привлеченных к проекту "Линия дронов". Об этом сообщил глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль.

"Увеличиваем инвестиции в украинские дроны и укрепление сил обороны. Во исполнение решения ставки верховного главнокомандующего Минобороны утвердило решение о перераспределении средств на нужды украинской армии: 8 млрд грн - на срочные нужды военных частей ВСУ, привлеченных к проекту "Линия дронов", и усиление беспилотных систем во вновь сформированных подразделениях", - сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит обеспечить безотлагательное финансирование таких подразделений, как "Птицы Мадьяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес".

Кроме того, 1 млрд гривен ($23,9 млн) направлен на антидроновую защиту.

Финансирование проекта "Линия дронов" Украина прорабатывает с зарубежными партнерами. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный Ощадбанк уже предоставил банковские гарантии по контрактам на сумму €837 млн.