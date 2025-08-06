Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что желание провести встречу с президентом США выразила российская сторона

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов к возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент [США] открыт к встрече с президентом Путиным и президентом Зеленским", - заявила Ливитт, добавив, что американский лидер "хочет завершения" украинского кризиса. Как отмечает Reuters, таким образом она ответила на просьбу прокомментировать публикацию в газете The New York Times (NYT), которая ранее сообщила со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с российским коллегой, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

В Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту публикацию в NYT и уточнить, соответствует ли действительности информация о таких пожеланиях Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что переговоры его спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным были очень продуктивными, на них удалось достичь значительного прогресса. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят Путиным. По словам Ушакова, состоялся полезный и конструктивный разговор, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа.