Активация механизма snapback будет иметь больше политическое значение, чем экономическое, уточнил Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что последствия активации механизма snapback со стороны стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) для Ирана сильно преувеличены, возвращение санкций будет иметь больше политическое значение, чем экономическое.

"Сообщество сильно преувеличивает значение механизма snapback. <...> Если будет активирован механизм, никаких дополнительных экономических санкций не последует. Snapback не сможет оказать никакого воздействия на экономическую ситуацию в Иране", - отметил он в эфире телеканала Tehran.

По словам министра, именно Иран первым активировал данный механизм, который по своей сути работает в обе стороны. Именно Иран, как подчеркнул Арагчи, приостановил свои обязательства по СВПД после выхода из него США в 2018 и вернулся к тем условиям, которые были до достижения соглашения в 2015 году.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.