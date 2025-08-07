Глава государства Джон Драмани Махама отменил поездку в последний момент, сообщил новостной портал

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Ганы Джон Драмани Махама планировал поездку на юго-восток страны и должен был находиться в вертолете, который в потерпел крушение 6 августа. Об этом сообщил новостной портал Ghanaweb.

По информации издания, в последний момент глава государства отменил поездку из-за более срочных дел.

6 августа вертолет ВВС Ганы Z9 потерпел крушение, восемь человек, включая министра обороны и министра окружающей среды, науки и технологий, погибли. Все они направлялись в район, где, согласно полученной оперативной информации, ведется незаконная добыча природных ресурсов.