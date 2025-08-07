По словам источников, спецпосланник президента США также "обсудит дальнейшие шаги, включая возможный саммит президента США Дональда Трампа и Путина"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 7 августа проинформирует представителей Украины и некоторых союзников Вашингтона по НАТО о своей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников, Уиткофф проведет консультации по видеосвязи с должностными лицами Великобритании, Германии, Италии, Украины, Финляндии и Франции, чтобы "рассказать им о своей встрече с <...> Путиным", состоявшейся в среду в Москве. Уиткофф также "обсудит с ними дальнейшие шаги, включая возможный саммит [президента США Дональда] Трампа и Путина".

Как следует из публикации, Трамп ранее провел телефонный разговор с руководителями европейских государств и с Владимиром Зеленским. Американский лидер "рассказал им о возможности его встречи с Путиным и проведения после этого трехстороннего саммита с участием Зеленского". По сведениям портала, "этот телефонный разговор вызвал недоумение в Киеве и европейских столицах". Должностные лица не поняли, "меняется ли политика США и будет ли в пятницу объявлено о санкциях [против России и ее торговых партнеров], как планировал Трамп".

Как отмечается в материале, в Киеве опасаются, что Россия и США могут достичь договоренностей об урегулировании "без участия Украины и европейских государств".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.

Трамп 14 июля заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением, что сокращает указанный срок до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов.