Reuters: Армения планирует передать США "Маршрут Трампа"

США будут сдавать землю в субаренду консорциуму для инфраструктуры и управления, указывают источники

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. США могут получить права на управление транспортным коридором между территориями Азербайджана и Армении в рамках соглашения между Баку и Ереваном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как передает агентство, ранее президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана Николо Пашиняна и Ильхама Алиева. По итогам встречи, сообщили собеседники Reuters, может состояться подписание рамочного мирного соглашения, направленного на нахождение "конкретного пути к миру" и решение давно назревшего вопроса о транзите.

По данным источников, Армения планирует предоставить США на длительный срок эксклюзивные права на развитие транспортного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Собеседники также указали, что маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а США будут сдавать землю в субаренду консорциуму для инфраструктуры и управления.

Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп 8 августа встретится Алиевым и Пашиняном. Согласно информации издания, по итогам переговоров азербайджанский и армянский руководители могут объявить о заключении мирного соглашения.

Правительство Армении подтвердило, что Пашинян посетит Вашингтон, где встретится с Алиевым и Трампом. В свою очередь государственное информационное агентство АзерТАдж сообщило, что Алиев прибыл c рабочим визитом в США.

США и коридор через Сюник

Ранее в некоторых региональных СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между Пашиняном и Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля. В свою очередь Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение по управлению коридором между территориями Армении и Азербайджана для разблокирования транспортных коммуникаций.

Посол США в Турции Том Баррак отмечал, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией".

22 июля испанское издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой утверждалось, что Армения, Азербайджан и США согласились оформить "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". Правительство Армении, комментируя эту публикацию, назвало ее очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой.