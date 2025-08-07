Представитель Госдепа Томми Пиготт также отказался строить прогнозы по поводу вероятного дальнейшего развития событий в случае неудачи в попытках Москвы и Вашингтона договориться об условиях преодоления конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, готов ли ее глава Дональд Трамп к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, если не будет трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского.

"По этому вопросу, по деталям графика [американского] президента я вас переадресую в Белый дом", - заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, когда его попросили пояснить, готов ли Трамп к двусторонней встрече с Путиным, если не будет совместных переговоров с участием Зеленского.

"Наша конечная цель - положить конец этому конфликту, усадить стороны за стол [переговоров], обеспечить прекращение огня, а также долгосрочный и прочный мир", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. С его точки зрения, "вопрос [сейчас на украинском направлении] в том, чтобы действия подкрепляли слова". "Но это (нынешняя ситуация - прим. ТАСС) также показывает нашу (США - прим. ТАСС) приверженность, о которой мы ясно давали понять с момента начала работы нынешней [вашингтонской] администрации: мы готовы помочь с достижением мира, попыткой положить конец этому конфликту, остановить кровопролитие. В этом заключается движущая нами политика. Это остается политикой, которая нами движет", - сказал Пиготт. На его взгляд, "ключ к обеспечению дипломатического урегулирования этого конфликта в том, чтобы усадить стороны за стол [переговоров]". "Дело не в доверии, дело в действиях. В том, чтобы мы сделали все возможное в обеспечении мира и завершении этой войны", - убежден дипломат.

Он не стал говорить о том, возможны ли в ближайшее время переговоры госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для подготовки возможной встречи Путина и Трампа. "Мне на данном этапе нечего сказать о его (Рубио - прим. ТАСС) графике", - утверждал представитель Госдепартамента.

Пиготт отказался строить прогнозы по поводу вероятного дальнейшего развития событий в случае неудачи в попытках Москвы и Вашингтона договориться об условиях преодоления конфликта на Украине. "Не стану предсказывать будущее. Могу говорить о нашей приверженности [урегулированию], о том, что делали и продолжаем делать, о взаимодействии на высшем уровне нынешней [американской] администрации, чтобы попытаться завершить этот конфликт и остановить кровопролитие", - подчеркнул Пиготт.