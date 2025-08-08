Демонстранты принесли с собой транспаранты с надписями "Свободу Гуцул", "Женя, мы с тобой", "Светлана, мы с тобой"

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул четвертый день пикетируют следственный изолятор, в который поместили приговоренного к 7 годам тюрьмы политика. Как передает корреспондент ТАСС, в демонстрации принимают участие также общественные деятели.

"Люди хотят своим присутствием выразить поддержку и уважение Евгении Гуцул. Башкан (глава - прим. ТАСС) смогла разбудить всю оппозицию и весь народ. Она стала символом борьбы за Молдову. Сегодняшние действия президента Майи Санду и ее репрессивного аппарата не имеют ничего общего с демократией и человеческой моралью. Очевидно, что главная цель режима - запугать оппозицию, общественных деятелей, лидеров мнений и активное гражданское общество", - прокомментировал общественный деятель, советник главы автономии Михаил Влах.

Демонстранты принесли с собой транспаранты с надписями "Свободу Гуцул", "Женя, мы с тобой", "Светлана, мы с тобой". Вместе с Гуцул к шести годам тюрьмы по этому делу была осуждена ее бывший однопартиец Светлана Попан. В четверг депутатам парламента Молдавии отказали в праве проверить условия содержания Гуцул в камере. Сегодня они предпримут очередную попытку.

Суд 5 августа обвинил Гуцул и Попан в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Сами они категорически отвергают все обвинения и называют дело политическим. Глава Гагаузии заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Адвокаты Гуцул намерены оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.