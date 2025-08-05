"Я не увидела в ее глазах испуга": в Молдавии вынесли приговор по делу Гуцул

Суд в Кишиневе вынес приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Процесс против нее стал поводом для акций протеста ее сторонников. Какое решение принял суд и что говорит ее защита — в материале ТАСС

Приговор с немедленным исполнением

Семь лет лишения свободы — такой приговор вынес суд в Кишиневе в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Ее обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор".

Кроме того, ее лишили права быть членом политических партий в течение пяти лет.

В пользу государства отошли вещественные доказательства, которые были изъяты в ходе следственных мероприятий. Суд также принял решение о конфискации части ее имущества, удовлетворив таким образом требование прокуроров. Гуцул должна передать государству 42 млн леев ($2,4 млн — прим. ТАСС), которые, как утверждает сторона обвинения, она использовала для якобы незаконного финансирования партии "Шор".

Перед заседанием она заявила, что рассчитывает на справедливость в ее отношении и на то, что суд будет руководствоваться законом Республики Молдова.

© Вениамин Демидецкий/ Вадим Денисов/ ТАСС

Решение суда подлежит немедленному исполнению. До вступления приговора в силу она будет находиться в 13-м пенитенциарном изоляторе. Как сообщила адвокат политика Наталья Байрам, по всем международным отчетам этот СИЗО известен своими "бесчеловечными и ужасными" условиями содержания.

По ее словам, Гуцул намерена бороться до конца за свои права и признание ее невиновной. "Несмотря на беззаконие и абсолютный беспредел, я хочу сказать, что Евгения Гуцул очень смелая, у нее характер очень волевой. Я не увидела в ее глазах испуга, а увидела решимость доказать до конца свою невиновность и бороться, бороться за свои права, бороться за свою должность и за граждан, которые проголосовали за нее", — сказала адвокат.

Гуцул не смогут отстранить от должности главы Гагаузии, пока не будет вынесено решение по апелляции с ее стороны.

Столкновения протестующих с полицией

После вынесения приговора политика поместили в автозак под неодобрительные выкрики ее сторонников.

Полиция оцепила здание суда, у которого шла акция протеста в ее поддержку. К нему подогнали патрульные машины и автобусы с карабинерами (сотрудники внутренних войск).

С 4 августа журналистам стали предъявлять новые требования для пропуска в здание: они должны заблаговременно получать специальные разрешения на то или иное заседание. При этом судьи и ранее могли блокировать доступ прессы в зал по своему желанию, объясняя свое решение маленькими помещениями и отсутствием мест. Еще один адвокат Гуцул Сергей Морару, впрочем, связал ограничения с желанием властей снизить общественный резонанс от судебного процесса.

Полиция пыталась помешать пройти в здание суда даже мужу Евгении Гуцул. Это спровоцировало столкновения между ее сторонниками и правоохранителями. Протестующие безуспешно пытались прорвать полицейский кордон, но отступили — родственников главы Гагаузии все же пустили в здание суда.

Ее сторонники также устроили пикет у СИЗО, в который ее поместили. В акции участвуют около десятка человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии. Они стоят у входа в пенитенциарное учреждение с баннерами в поддержку Гуцул и требуют ее освобождения.

"Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии. Власть в агонии. Сегодня Партия действия и солидарности встала в один ряд с фашистским режимом. Хочу передать всем тем, кто участвовал в этом фарсе, — это оборотни в погонах, это судьи, прокуроры, следователи, — чтоб вы знали: придет время, и вы будете отвечать в рамках закона. И ваше место будет в этой тюрьме", — сказал перед собравшимися первый заместитель Гуцул Илья Узун.

Разногласия с властями Молдавии

Гуцул стала руководителем Гагаузии — автономно-территориального образования (АТО) с особым статусом в составе Республики Молдова — в 2023 году. Согласно Конституции Молдавии, Гагаузия самостоятельно решает политические, экономические и культурные вопросы в интересах всего населения.

Отношения с руководством Молдавии у Гуцул не складываются уже не первый год. Она баллотировалась на пост главы Гагаузии в 2023 году от оппозиционной партии "Шор". Президент Молдавии Майя Санду утверждала, что первый тур выборов в Гагаузии "прошел с многочисленными нарушениями". В молдавском ЦИК также отмечали, что почти все кандидаты превысили допустимый порог пожертвований на избирательную кампанию.

После победы Гуцул во втором туре выборов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники молдавской полиции, изъяли избирательные списки и другие документы и сообщили о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей со стороны "Шор", некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

В ответ на эти действия в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку Гуцул. Ее победу на выборах утвердила Апелляционная палата Комрата — столицы Гагаузии.

После этого она заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией. Более того, она раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Никто из руководства Молдавии не приехал на инаугурацию Гуцул, а Санду и вовсе отказалась подписывать указ о ее утверждении членом правительства, как того требует законодательство. В вину главе Гагаузии ставят ее связь с "Шор", деятельность которой в Молдавии 19 июня 2023 года запретил Конституционный суд страны.

Дело против партии

О том, что Гуцул проходит фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2022 году в отношении "Шор", стало известно в апреле 2024 года. Производство было запущено по фактам "незаконного финансирования" оппозиционной партии по статье Уголовного кодекса Молдавии о нарушении правил финансирования партий или избирательных фондов. Главе Гагаузии предъявили обвинение в причастности к незаконному финансированию партии в 2019–2022 годах. Против нее также было заведено уголовное дело, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году.

Прокуратура потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Сама она категорически отвергает все доводы стороны обвинения, называет дело политическим и связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами. Она уверена, что за судебным процессом стоит президент страны и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.

На данный момент адвокаты Гуцул намерены продолжать доказывать ее невиновность во всех международных инстанциях.

Лидия Мисник