"Мадрид и ныне там". Индия и Испания не планируют закупать у США истребители F-35

Сразу две страны в конце июля — начале августа заявили о пересмотре своих планов насчет приобретения американских истребителей пятого поколения F-35. Первыми об этом заявили в Нью-Дели на фоне торгово-экономических разногласий с США, а спустя несколько дней давние планы обзавестись парком таких самолетов как будто бы оставили и в Мадриде

Как сообщило агентство Bloomberg, сославшись на источники, индийские власти уведомили Вашингтон о том, что не заинтересованы в приобретении F-35, 31 июля. До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о введении в отношении Индии торговых пошлин в размере 25%. Они должны были вступить в силу 1 августа.

Президент США отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных, неденежных барьеров". Трамп обратил внимание и на то, что Индия "всегда закупала основную долю военной техники и вооружений у России", а также является "наряду с Китаем крупнейшим потребителем" российских энергоресурсов.

В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа должна платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное. По выражению агентства, такое решение Вашингтона "шокировало и разочаровало" индийских чиновников. Однако контрмеры со стороны Нью-Дели (по крайней мере пока) не обсуждаются.

Источники сообщили агентству, что для урегулирования торговых разногласий с Вашингтоном власти южноазиатской республики рассматривают возможность увеличить объемы импорта энергоносителей из США. Однако закупать у США военную технику, пусть даже на этом настаивает американский лидер, Нью-Дели больше не планирует. Вместо этого Нью-Дели хочет, чтобы оборонное сотрудничество с Вашингтоном было сосредоточено на совместных разработках и производстве техники на территории Индии.

В целом, как отметили СМИ, правительство южноазиатской республики изучает все возможные способы поддержания отношений со своим "крупнейшим торговым партнером". Однако, как сказал, выступая в парламенте, министр торговли Индии Пиюш Гоял, "для продвижения и защиты национальных интересов будут предприняты все необходимые шаги".

Комментируя 1 августа ситуацию с тарифами и F-35, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал также отметил, что партнеры, у которых страна закупает вооружения и военную технику, "определяются исключительно <...> национальными соображениями и стратегическими оценками".

Как напомнили в Bloomberg, Трамп предложил приобрести истребители F-35 премьер-министру Индии Нарендре Моди во время его февральского визита в Соединенные Штаты. Однако уже тогда официальный Нью-Дели высказался на этот счет весьма обтекаемо и неуверенно, заявив, что это предложение будет тщательным образом изучено.

Во время того же визита Моди в Вашингтон, который совпал с проведением в южноазиатской республике авиасалона Aero India 2025, РФ выступила в адрес Нью-Дели с ответным предложением по Су-57. Заместитель руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич на полях выставки заявил, что переговоры насчет возможной сделки с Индией по Су-57 будут проведены и что соответствующие "цели будут достигнуты".

Газета The Economic Times в своем материале написала, что Нью-Дели отверг предложение Вашингтона по F-35, аргументировав это тем, что приоритетом государственной политики в этой области в настоящее время является совместная разработка и производство вооружений и военной техники на территории Индии. Как заявил на полях Aero India 2025 Бабич, Россия была готова предложить индийскому авиастроителю Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) совместно производить Су-57, а HAL в свою очередь, как заявил ТАСС источник в этой компании, рассчитывал на такое сотрудничество.

При этом государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх в письменном ответе на парламентский запрос и вовсе сообщил, что поставка южноазиатской республике истребителей F-35 официально не обсуждалась. "В совместном заявлении Индии и США по итогам встречи премьер-министра Нарендры Моди с американским президентом Дональдом Трампом 13 февраля 2025 года упоминается, что США проведут обзор своей политики в отношении поставок истребителей пятого поколения, таких как F-35, и подводных систем в Индию. <...> До сих пор никакого официального обсуждения этого вопроса не проводилось", — отмечалось в заявлении Сингха.

На этом фоне советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал 5 августа прибыл в Москву для обсуждения стратегического партнерства и сотрудничества с РФ в сфере обороны и безопасности. Как заявил источник ТАСС, визит планировался заранее. "Нынешнее обострение геополитической обстановки также внесет коррективы в повестку дня", — сказал он.

В тот же день Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил предложения о приобретении для национальных вооруженных сил (ВС) продукции военного назначения и услуг на общую сумму 670 млрд индийских рупий (более $7,6 млрд). Среди нее 110 противокорабельных ракет BrahMos авиационного базирования, а также ежегодное комплексное техобслуживание зенитных ракетных систем С-400.

ЗРК C-400 © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Окончательно передумали?

Практически одновременно с этим власти Испании дали понять общественности, что ранее заявленный ими интерес в закупке американских F-35B в качестве замены устаревающему парку самолетов EF-18 Hornet и AV-8B Harrier II+ больше не актуален. Как сообщила газета El País, эта идея, по свидетельству источников в правительстве, уже совершенно точно не будет реализована.

Истребителями F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой планировалось, в частности, заменить парк из 11 палубных самолетов Harrier Военно-морских сил (ВМС) королевства. Считалось, что это единственный возможный на сегодня вариант сохранить в ВС страны палубную авиацию как таковую, поскольку Harrier уже давно должны были быть списаны и дальнейшей модернизации они не подлежат.

Мысль об этом в испанском Минобороны вынашивали несколько лет. Хотя, как написал портал Infodefensa.com, на протяжении всего этого времени кабмин королевства не переставал "искоса смотреть" в сторону американских самолетов, и, казалось, даже само упоминание F-35 в коридорах министерства было под запретом.

По мере того, как эти самолеты для своих авианесущих кораблей постепенно заказывали Великобритания, Италия, Япония, пессимисты в Испании все больше утверждались в мысли о том, что Мадрид никогда не решится на этот шаг.

В июле во время пресс-завтрака журналисты спросили у начальника штаба национальных ВС адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона, возможно ли то, что Испания закажет американские истребители. Отвечая, он не преминул перечислить все преимущества F-35, однако напрямую не высказался ни за, ни против их закупки.

Лопес также допустил, что, если этого не произойдет, Испании "придется выживать [с помощью самолетов] четвертого поколения, которые есть, и ждать, что в один прекрасный день появится FCAS (Future Combat Air System, разрабатываемый Францией, Германией и Испанией авиационный комплекс шестого поколения — прим. ТАСС)". "Но дело в том, что ждать нам придется еще много лет", — отметил адмирал, еще раз подчеркнув, что на сегодня реальной альтернативы F-35B не существует. По его словам, она появится лишь "в долгосрочной перспективе".

По замечанию Infodefensa.com, в какой-то момент эксперты и общественность действительно почти поверили в то, что сделка с США по F-35 все-таки состоится. Например, это произошло, когда в проекте госбюджета на 2023 год появилась статья о выделении €6,25 млрд на замену самолетов AV-8B и C-15M (F-18 в испанской номенклатуре, которых в национальных ВВС насчитывается в общей сложности 83). Кроме того, Минобороны страны в ноябре 2021 года даже направило в адрес Lockheed Martin, производителя F-35, официальный запрос на информацию о характеристиках и возможной стоимости не только F-35B, но и F-35A аэродромного базирования.

Дальше этого, однако, дело пока не зашло. Ситуация осложняется еще и тем, что палубных Harrier, развернутых на борту авианесущего универсального десантного корабля (УДК) Juan Carlos I (L-61), к 2030 году, а возможно, и раньше, не останется на вооружении ни одной страны в мире. Поэтому ремонтировать испанские AV-8B запчастями от разобранных итальянских, например, уже будет невозможно, и единственная в ВМС королевства 9-я эскадрилья палубной истребительной авиации исчезнет как таковая.

В качестве альтернативы новым истребителям Мадрид предложил средневысотные беспилотники. Ранее строитель Juan Carlos I, фирма Navantia, и разработчик дронов SiRTAP, Airbus Defence and Space, уже договорились изучить возможность развертывания последних на борту УДК. Не так давно появились слухи и насчет того, что на роль будущих испанских палубных дронов претендуют турецкие Kızılelma и Bayraktar TB3.

Еще один план королевства связан с проектированием нового авианосца по образцу французского Charles de Gaulle (R-91). Государственному судостроителю Navantia уже поручили соответствующие опытно-изыскательские работы.

Наличие полноценного авианосца откроет перед испанскими ВМС больше вариантов для закупки новых морских истребителей. Среди них, в частности, французские Rafale Marine, американские F-35C и F/A-18 Super Hornet и другие модели.

Предварительная идея Navantia заключается в строительстве неатомного авианосца, оснащенного системой катапульт и аэрофинишеров, с палубой, величины которой было бы достаточно для размещения на ней от 25 до 30 палубных пилотируемых истребителей. Какими размерами он будет обладать, пока не решено, хотя и ясно, что они будут больше, чем у Juan Carlos I. Водоизмещение последнего составляет 26 тыс. т, а длина — 231 м.

Неназванный представитель Минобороны Испании 6 августа подтвердил информационно-аналитической группе Janes, что в текущих и будущих планах ведомства, связанных с закупкой истребителей, F-35 не фигурируют. Вместо этого министерство в ближайшей перспективе рассчитывает на приобретение дополнительных самолетов Eurofighter Typhoon, а в дальнейшем — на истребители NGF (Next-Generation Fighter), разрабатываемые в рамках FCAS.

Истребитель Eurofighter Typhoon © Hristo Rusev/ Getty Images

В Janes напомнили, что запрос на информацию относительно перспективной версии Eurofighter — LTE (Long-Term Evolution) — испанское военное ведомство издало тогда же, когда поинтересовалось насчет F-35 у Lockheed Martin.

И ты, Берн?

7 августа агентство Bloomberg сообщило о том, что швейцарские политики призвали власти страны отказаться от закупки американских истребителей F-35A после того, как Вашингтон ввел против нее импортные пошлины в размере 39%.

Контракт на приобретение 36 таких самолетов правительство Швейцарии (Федеральный совет) заключило с США в 2022 году. Они должны заменить устаревшие F/A-18 Hornet и F-5 Tiger, срок службы которых истекает к 2030 году,

Как утверждалось в публикации Bloomberg, в последние недели отмена этого соглашения с Lockheed Martin вновь стала активно обсуждаться в стране, после информации о том, что стоимость истребителей может оказаться выше, чем ожидалось. Изначально Минобороны конфедерации исходило из общей стоимости сделки в $7,5 млрд, однако в итоге она может оказаться минимум на 1,3 млрд дороже.

"Страна, которая бросается в нас камнями, не должна получать от нас подарки", — заявил представитель партии "Зеленые" Балтазар Глэттли. Он ранее внес в парламент предложение об отказе от контракта, которое могут рассмотреть в осеннюю сессию. Сопредседатель Социал-демократической партии Швейцарии Чедрик Вермут призвал к новому референдуму по этой теме.

"Я не знаю, как наш народ смирится с закупкой истребителей F-35 по стоимости выше той, что изначально ожидалась, особенно после вызванного американскими пошлинами шока", — сказал агентству депутат от Свободной демократической партии Ганс-Петер Портманн, соратник президента страны Карин Келлер-Зуттер. По его мнению, правительство должно либо полностью, либо частично отменить заказ, а нехватку боевой авиации восполнить истребителями европейского производства.

В начале текущего месяца Швейцария оказалась в числе стран с наиболее высокой ставкой импортных пошлин в новой торговой политике США. 6 августа президент страны Келлер-Зуттер посетила Вашингтон, где обсуждала вопросы торговли с госсекретарем США Марко Рубио. На 7 августа было запланировано внеочередное заседание по итогам этого визита.

Константин Алыш