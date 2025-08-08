Гендиректор CNA: встреча лидеров РФ и США дает шанс снизить напряженность в мире

Вашингтону следует свыкнуться с мыслью, что однополярный мир ушел в прошлое, и учиться уважать другие страны, указал Ксавье Мессе а Тиати

ХАРАРЕ, 8 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в случае успешного завершения способна привести к долгожданному снижению напряженности между двумя супердержавами и в целом в мире. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС генеральный директор Камерунского информационного агентства (CNA) Ксавье Мессе а Тиати.

"Новость о возможном проведении в ближайшие дни встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина встречена с облегчением повсюду в мире, - считает он. - В случае успешного проведения она способна снизить напряженность между двумя ядерными державами - Россией и США, свидетелями которой мы стали в последние дни.

По его словам, предложив встречу лидеров, Вашингтон признал бесперспективность давления на Москву, которая готова только к диалогу на равных.

По мнению эксперта, "США следует свыкнуться с мыслью, что однополярный мир ушел в прошлое, им пора учиться уважать другие страны".

"Причина продолжения войны на Украине кроется в дьявольской одержимости США и их партнеров по НАТО идеей окружить и уничтожить Россию, - указал эксперт. - До тех пор, пока они не расстанутся с этими иллюзиями, мир будет жить в напряжении, под угрозой погибнуть в глобальной апокалиптической катастрофе".