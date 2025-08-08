Депутаты сообщили, что одна из задержанных больна и нуждается в постоянном наблюдении врачей

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Блок оппозиционных партий "Победа" оспорит решение суда об аресте молдавской полицией двух своих активистов по итогам проведенных накануне многочисленных обысков.

"Блок "Победа" выражает категорический протест против решения суда арестовать наших коллег Илью и Ирину Вольчук на трое суток. Мы оспорим этот вердикт, он не имеет под собой никаких оснований. Более того, Ирина больна и нуждается в постоянном наблюдении врачей. Заключать ее под стражу - верх беспощадности режима", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале блока "Победа".

Ранее полиция сообщила, что обыски были проведены по 78 адресам в разных населенных пунктах страны. Накануне руководитель блока "Победа" Илан Шор заявил ТАСС, что эти обыски проводятся с целью запугивания его сторонников перед парламентскими выборами 28 сентября. С этим он также связывает уголовное преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС) не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива". Блок "Победа" не был допущен к выборам, и входящие в него партии добиваются регистрации по отдельности.