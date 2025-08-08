Президент США считает, что в последнее время произошло много событий, которые могут продвинуть этот процесс

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил на трехсторонней церемонии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта.

"Я думаю, что мы близки к этому", - сказал он в ответ на вопрос о том, какими он считает перспективы мирного урегулирования на Украине.

"Я думаю, что в последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс", - добавил Трамп.