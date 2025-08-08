Президент США добавил, что "Европейские лидеры хотят видеть мир"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп уверен, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят преодоления конфликта на Украине.

"И я скажу, что Европа хочет видеть мир. Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, считаю, хочет видеть мир. И Зеленский хочет видеть мир сейчас", - сказал Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, комментируя ситуацию вокруг Украины.