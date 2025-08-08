Президент Азербайджана подчеркнул, что при посредничестве президента США Дональда Трампа удалось завершить многолетний конфликт между двумя государствами

БАКУ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уверен в готовности Армении и Азербайджана проявить мужество и ответственность для примирения, что позволит перевернуть страницу противостояния и обеспечить мир на Южном Кавказе.

"Я уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе мужество и ответственность для примирения и что примирятся и наши народы. Мы перевернем страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечим светлое и безопасное будущее нашим детям", - сказал Алиев в заявлении для прессы в Белом доме.

Глава государства подчеркнул, что при посредничестве президента США Дональда Трампа удалось завершить многолетний конфликт между двумя странами. "Всего за несколько месяцев ему удалось положить конец конфликтам в Азии, Африке, а теперь и на Южном Кавказе, чего мы не могли достичь более 30 лет. Если бы не президент Трамп и его команда, сегодня Армения и Азербайджан, вероятно, продолжали бы бесконечный процесс переговоров", - отметил он.

Алиев назвал этот день историческим и подчеркнул, что установление мира откроет большие возможности для всего региона, включая новые линии транспортной связанности, развитие инвестиций и укрепление стабильности.