Президент Азербайджана добавил, что "в течение нескольких месяцев будет подготовлена Хартия о стратегическом партнерстве между" двумя государствами

БАКУ, 8 августа. /ТАСС/. Двусторонние отношения между США и Азербайджаном выходят на новый уровень и переходят в формат стратегического партнерства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы пишем новую страницу в двусторонних межгосударственных отношениях между США и Азербайджаном. Мы начинаем путь к стратегическому партнерству. В течение нескольких месяцев будет подготовлена Хартия о стратегическом партнерстве между нашими странами", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что для Азербайджана это является историческим достижением. "Находиться в формате стратегического партнерства с величайшей страной мира - это большая возможность и в то же время огромная ответственность", - подчеркнул Алиев.