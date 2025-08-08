Сотрудник будапештского исследовательского Центра фундаментальных прав считает, что "Украина на самом деле не имеет права голоса в этом вопросе"

БУДАПЕШТ, 9 августа. /ТАСС/. Киев не сможет повлиять на решения, которые примут Москва и Вашингтон по вопросу урегулирования конфликта на Украине, считает сотрудник будапештского исследовательского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в связи с подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Украина на самом деле не имеет права голоса в этом вопросе. Единственная причина, по которой [Владимир] Зеленский может сказать "нет" чему бы то ни было, заключается в том, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится. Если Трамп и Путин договорятся, то наступит мир и украинцы откажутся от всего, что им приказывают", - написал Кошкович на своей странице в соцсети Х.

Ранее этот венгерский эксперт, работающий в правоконсервативном исследовательском центре, заявлял, что Зеленский должен в интересах Украины принять условия урегулирования конфликта, предложенные Россией. По его мнению, эти условия "позволяют Украине выжить".