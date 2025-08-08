Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур ранее заявил, что несколько стран запрашивают экстренное заседание Совбеза с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в Газе

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, перенесено на утро воскресенья, 10 августа. Об этом в пятницу сообщили журналистам в постоянном представительстве Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.

"После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10:00 утра (17:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении постпредства.

Ранее в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина и несколько других стран запрашивают экстренное заседание Совбеза с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.