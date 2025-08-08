Трамп считает, что Уиткофф нравится Путину

Президент США подчеркнул, что "это правда"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что его спецпосланник Стивен Уиткофф нравится российскому лидеру Владимиру Путину.

"Ему нравится Уиткофф, это я вам могу сказать. Это правда", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом американский лидер оставил без ответа просьбу журналиста пояснить, вручал ли Путин Уиткоффу какую-либо награду.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент России передал через спецпосланника американского лидера орден Ленина семье Майкла Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего на Украине сына замдиректора ЦРУ.