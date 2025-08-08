Стороны, в частности, "исключают любую попытку мести сейчас или в будущем", говорится в документе

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление сторон к миру, но не фиксируют его детали. Текст документа опубликован в Telegram-канале правительства Армении.

Декларацию подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп поставил подпись в качестве свидетеля. Документ носит название "Совместная декларация президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения об итогах их встречи в Вашингтоне".

В первом пункте отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.

Во втором пункте стороны приветствуют подписание совместного обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. При этом указывается, что соответствующее письмо с призывом распустить Минскую группу ОБСЕ уже подписано представителями министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Стороны призывают страны ОБСЕ принять соответствующее решение. В третьем пункте стороны подчеркивают важность открытия коммуникаций в регионе, а именно сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением самой Армении преимуществ от работы этого маршрута.

Четвертый пункт гласит, что Армения будет работать с США, а также определенными третьими сторонами для разработки проекта транспортного коридора, связывающего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и его реализации. Пятый пункт фиксирует, что "созданы условия для народов [Азербайджана и Армении] заняться созданием добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории". Стороны "исключают любую попытку мести сейчас или в будущем".

В шестом пункте стороны отмечают значение встречи в Вашингтоне для установления мира на Южном Кавказе, в седьмом, заключительном пункте - благодарят Трампа за его посреднические усилия.