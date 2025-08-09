Наиболее важно для России и США договориться об условиях поддержания стабильности в этом регионе, считает директор Центра безопасности и устойчивости Арктики при Университете Аляски в Фэрбенксе

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящем саммите, скорее всего, затронут вопрос сотрудничества в Арктике и обеспечения стабильности в этом регионе. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра безопасности и устойчивости Арктики при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффард.

"Я думаю, что Арктика будет обсуждаться, - сказал он. - Я считаю, что самое важное касаемо Арктики - особенно для России и для США - это договориться об условиях поддержания стабильности в регионе. Россия, как и другие арктические страны, уделяет первоочередное внимание стабильности в регионе, так как это ее ключ к главной цели - поддержанию и развитию использования Северного морского пути".

Он отметил, что главной темой саммита станет мирное урегулирование конфликта на Украине. "Что касается цели встречи, мое чутье подсказывает, что обстоятельства и время благоприятствуют ведению переговоров по завершению конфликта между Россией и Украиной", - полагает Буффард.