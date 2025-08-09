По данным газеты, президент Соединенных Штатов сделал достижение мирного соглашения между Россией и Украиной одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Резкий отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок может разозлить президента США Дональда Трампа, который намерен добиться мирного соглашения по Украине. К такому выводу пришел колумнист газеты The New York Times (NYT).

Отмечается, что Трамп сделал достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий. NYT подчеркивает, что ранее Трамп уже критиковал Украину за то, что она цепляется за требования о прекращении огня, и за то, что она "не готова к миру".

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.

9 августа Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ответ на территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет". 8 августа Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен".