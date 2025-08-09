По мнению лидера французской партии "Патриоты", это необходимо Владимиру Зеленскому, чтобы удержаться у власти

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал Владимира Зеленского, продемонстрировавшего неготовность к обсуждению территориального вопроса, назвав его заявления отговорками с целью продолжения конфликт.

"Будучи в ярости из-за предстоящей 15 августа на Аляске встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина для урегулирования конфликта, он уже придумывает оправдания, чтобы отвергнуть мирную инициативу, которая за ней последует", - написал политик в X.

Филиппо выразил мнение, что "Зеленскому необходим конфликт, чтобы удержаться у власти". "Его европейские покровители-"ястребы" подталкивают его к тому, чтобы продолжать войну любой ценой, - указал лидер "Патриотов". - Мир его не интересует".

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.