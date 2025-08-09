Председатель комитета парламента по обороне Томас Рёвекамп подчеркнул, что такой шаг должен быть "следствием мирного процесса"

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Признание государственности Палестины Германией в настоящий момент исключено. Об этом заявил председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп, подчеркнув, что такой шаг должен быть "следствием мирного процесса, а не его предпосылкой".

"Я считаю, что это исключено. Кстати, не только в этом, но и в предыдущем правительстве мы всегда придерживались мнения, что признание Государства Палестина должно быть следствием мирного процесса, а не его предпосылкой. И в этом отношении ничего не изменилось", - сказал Рёвекамп в эфире телеканала ARD, отвечая на соответствующий вопрос.

Он прокомментировал решение правительства ФРГ приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, отметив, что его поддерживают все три партнера по коалиции: Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии. "Это решение правительство Германии приняло совместно, и оно также будет осуществляться совместно", - подчеркнул глава комитета Бундестага. При этом он назвал нормальным критику такого решения.

Вместе с тем Рёвекамп считает, что решение правительства Израиля включить в повестку дня, помимо борьбы с терроризмом, вопрос о захвате отдельных городов в секторе Газа является "новым качеством", которое Германия "не будет поддерживать поставками вооружений". Введение запрета на экспорт оружия, по его словам, является решением, которое вступает в силу немедленно и "будет действовать до дальнейшего уведомления, а следовательно, зависит от того, как будет развиваться ситуация в Израиле в ближайшие дни и недели". "Это не является отходом от прежней традиции и не ограничивает нашу безоговорочную солидарность с Израилем", - резюмировал Рёвекамп.

В свою очередь Левая партия приветствовала запрет Германии на экспорт некоторых видов оружия в Израиль. В то же время эксперт левых по внешней политике Леа Райснер призвала правительство ФРГ к дальнейшим шагам, включая приостановку действия соглашения об ассоциации с ЕС и признание Палестины. С призывом к дальнейшим действиям выступила и лидер партии "Зеленых" Франциска Брантнер.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.