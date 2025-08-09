Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, указал советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Иран выступает против создания коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и будет всячески препятствовать реализации этого проекта. С таким заявлением выступил советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.

"Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее. На самом деле мы уверены, что стратегически Россия также настроена против этого коридора", - сказал он в интервью агентству Tasnim.

Комментируя тот факт, что управление упомянутым транспортным узлом возьмут на себя США, Велаяти отметил, что Каспийское море является "полузакрытым, принадлежащим исключительно имеющим к нему выход странам" и транспортировка нефти или газа через него требует согласия всех этих государств. "Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в [Каспийском] регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит", - подчеркнул советник Хаменеи.

"Кавказ - одна из самых уязвимых географических точек мира, и этот проход станет не коридором, принадлежащим [лидеру США Дональду] Трампу, а кладбищем для его наемников", - добавил Велаяти.

"В этом региональном уравнении фигурируют не только Азербайджан и Армения. Это все приведет также к геополитическим сдвигам в граничащих с Ираном районах, поэтому мы имеем право защищать свои интересы в полную силу", - сообщил он. По словам Велаяти, Азербайджан не нуждается в коридоре для связи с Нахичеванью, поскольку может использовать для этой цели иранскую территорию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации